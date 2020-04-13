Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun, Güce, 3. Sayfa

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:39
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen tarafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Giyimli Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertuğrul Zor yönetimindeki araç yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ertuğrul Zor dere yatağından AKUT ekibi tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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