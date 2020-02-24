Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Tirebolu ilçesinde kontrolden çıkan araç fındık bahçesine uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

24.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:23
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

(İHA) – 'un ilçesinde kontrolden çıkan araç fındık bahçesine uçtu, sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesi Köyü Göbekli mevkisinde Tayyar Takır (55) idaresindeki 28 K 9538 plakalı araç, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçurumdan fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Takır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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