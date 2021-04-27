Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 02.25 sıralarında Sivas'ın Gölova istikametinden Gümüşhane'nin Şiran ilçesi istikametine giden Asuman Kurban kontrolündeki otomobil, Çamoluk ilçesine bağlı Gücer köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Asuman Kurban olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehbub Açıkgöz ve Rukiye Kurban yaralandı. - GİRESUN

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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