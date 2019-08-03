Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Hüseyin Kumaş yönetimindeki 54 NB 841 plakalı kamyon, Giresun-Dereli kara yolu Aksu mevkisinde, Hüseyin Yılmaz idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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