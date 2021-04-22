Giresun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
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Giresun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Giresun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 96 bin 585 oldu.

Giresun'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 96 bin 585 oldu.

Türkiye'de Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 24 milyon 454 bin 396 adet taşıtın yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Giresun'da Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,39, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,61 oranında arttı. Mart ayı sonu itibarıyla Giresun'da trafiğe kayıtlı toplam 96 bin 585 adet taşıtın yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 7,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 32'sini kamyonet, yüzde 4,8'ini kamyon, yüzde 4,5'ini motosiklet, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 3,5'ini ise traktör oluşturdu.

Türkiye'de Mart ayında 690 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı. Giresun'da ise 3 bin 35 adet taşıt el değiştirdi. - GİRESUN

Giresun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Giresun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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