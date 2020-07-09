Giresun'da torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı Giresun'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Giresun'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarına yönelik operasyonda S.K, U.K, H.D, M.Ö. ve A.H. gözaltına alındı.

Zanlılarla 1350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen zanlılardan S.K, U.K, ve H.D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Ö. ve A.H. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA