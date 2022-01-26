Giresun'da Tirebolu çayı ve yedi ürüne coğrafi işaret tescili hedefleniyor

TİREBOLU, GİRESUN (AA) - Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Tirebolu Çayı ve Giresun ısırganının da aralarında bulunduğu 8 yerel ürünün coğrafi işaret tescillerinin sağlanması için Türk Patent ve Marka Patent Kurumu nezdinde girişimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Angın, AA muhabirine, kurum olarak, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) mali desteği ve paydaş kuruluşlarla yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili için projeler yürüttüklerini söyledi.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Görele dondurması, Çavuşlu ekmeği, Alucra oğlak kebabı ve Şebinkarahisar karadut ürünlerinin tescillerinin tamamlandığını belirten Angın, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır."

Angın, Giresun ısırganı, Giresun simidi ve Giresun tel kadayıfı için hazırlanan başvuru evraklarının ise Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildiğini aktardı.

Tirebolu çayı için de coğrafi işaret tescilinin sağlanması amacıyla proje hazırlığının devam ettiğini kaydeden Angın, "Giresun taflanı, Eynesil koz helvası ve Görele pidesi ile ilgili çalışmalarımız da devam etmekte. En kısa süre içerisinde proje evrakları düzenlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edilecek." dedi.