Giresun'da ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giresun'da, ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emre Çamcı (31) idaresindeki motosiklet, Teyyaredüzü Mahallesinde devrilip sürüklenerek Mehmet Ali Küçüktemel yönetimindeki 28 T 0448 plakalı ticari araca çarptı.
Ağır yaralanan Çamcı, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.