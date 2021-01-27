Giresun'da tek katlı ahşap ev yandı
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Giresun'da tek katlı ahşap ev yandı

27.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:28
Giresun'da tek katlı ahşap ev yandı

Giresun'da çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Giresun'da çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi Şıhlar Mahallesi'nde Yılmaz Şen'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Yavuzkemal ve Dereli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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