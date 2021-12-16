Giresun'da tefeci operasyonunda 5 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğünce tefecilik suçunun önlenmesi ve men edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 9 milimetre çapında 14 fişek ile suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler elde edildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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