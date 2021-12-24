Giresun'da taşımalı ve köy okullarında eğitime kar engeli - Haberler
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Giresun'da taşımalı ve köy okullarında eğitime kar engeli

Giresun'da taşımalı ve köy okullarında eğitime kar engeli
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı ile köy okullarında eğitime 24 Aralık Cuma ara verildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı ile köy okullarında eğitime 24 Aralık Cuma ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı ilçesinin tamamında okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, bu ilçelerin merkezlerinde bulunan okullarda ise eğitime devam edileceği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise bir gün izinli sayılacağı ifade edildi.

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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