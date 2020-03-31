Giresun'da taş ve kaya düşmelerine çelik tel önlemi
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Giresun, Güncel

Giresun'da taş ve kaya düşmelerine çelik tel önlemi

Giresun'da kayalık alana, yaşanabilecek taş ve toprak düşmelerine karşı çelik tel çekildi.

31.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:56
Giresun'da taş ve kaya düşmelerine çelik tel önlemi

Giresun'da kayalık alana, yaşanabilecek taş ve toprak düşmelerine karşı çelik tel çekildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekiplerince Hacı Hüseyin Mahallesi lunapark karşısında yer alan kayalık bölgede güvenlik amacıyla tel örgü kaplaması yapıldığı bildirildi.

Kayalık alandan kopan kaya ve taş parçalarının can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmaması için söz konusu alana çelik tel örgü sistemi kurulduğu kaydedilen açıklamada, "Şiddetli yağmur ve fırtınalı günlerde kaya parçalarının döküldüğü kayalık bölge çelik tel örgü ağlarla kaplanmasının ardından çok daha güvenli hale geldi. Kayalık bölgenin hemen yanında bulunan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı üst geçit sahası da olası tehlikeye karşı güvenli hale getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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