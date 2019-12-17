Giresun'da tarım danışmanlarına destek ödemesi yapılacak

17.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:44

Giresun'da tarım danışmanlarına 3 milyon 36 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da 66 tarım danışmanının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 2019-2020 yılı tebliğ döneminde destekleme miktarının her bir tarım danışmanı için yıllık 46 bin lira olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Her bir tarım danışmanı için destekleme ödemesi, 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde yapılacak. Çalışma dönemi tamamlandığında ise 66 tarım danışmanına toplamda 3 milyon 36 bin lira ödeme gerçekleşecek. Tarım danışmanlarımızın modern ve yeni tekniklerle örnek teşkil edecek şekilde oluşturulan fındık bahçelerindeki çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Fındıkta sonbahar bakım, budama, kireçleme gibi yaptıkları çalışmalar sayesinde tarımda verim artışı ve ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA