Giresun'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşında bir çocuk öldü.
05.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:44
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 yaşında bir çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çal köyünde, N.Ş. (18) yönetimindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Kazada, araçta bulunan O.Ş. (12) ağır yaralandı.
Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA