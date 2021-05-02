Giresun'da tam kapanma sürecinde denetimler sürdürülüyor
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Giresun'da tam kapanma sürecinde denetimler sürdürülüyor

Giresun'da tam kapanma sürecinde denetimler sürdürülüyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki uygulanan tam kapanma sürecinde toplam 1815 güvenlik görevlisi denetimleri sürdürüyor.

Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki uygulanan tam kapanma sürecinde toplam 1815 güvenlik görevlisi denetimleri sürdürüyor.

Valilik tarafından kentin giriş ve çıkışları ile önemli bölgelerinde 58 kontrol noktası oluşturulurken, buralarda 673'ü jandarma, 1112'si polis ve 30'u da sahil güvenlik olmak üzere toplam 1815 personel görevlendirildi.

Güvenlik güçlerince trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirilirken, özellikle izin belgeleri sıkı şekilde kontrol ediliyor.

Öte yandan kapanma sürecinde cadde ve sokaklarda sakinliğin yaşandığı da gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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