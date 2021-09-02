Giresun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Giresun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giresun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Giresun'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Darıköy köyü Koloğlu mevkiinde Mustafa İ. yönetimindeki 28 T 0389 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Aydın A. idaresindeki 28 ABR 938 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Mustafa İ. ile araçta bulunan Emin ve Muradiye B., Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - GİRESUN

Giresun'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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