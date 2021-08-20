Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü
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Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü

Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'un Alucra ilçesinde ambulansla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesinde ambulansla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aktepe mevkisinde, Selim Cağcağ idaresindeki 28 T 7007 plakalı taksi ile karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki ambulans çarpıştı.

Kazada yolun kenarına devrilen taksinin sürücüsü Selim Cağcağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresun'da taksi ile ambulans çarpıştı: 1 ölü - Haberler
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