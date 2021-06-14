Giresun'da, Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da, Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi

Giresun'da, Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Müftülüğünce düzenlenen kampanya kapsamında Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi.

Giresun Müftülüğünce düzenlenen kampanya kapsamında Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi.

Seyit Mevlana Sadreddin Efendi Cami önünde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Ramazan Topcan, kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek olanlara teşekkür etti.

Topcan, iyilik hareketinin Giresun'da da var olduğunun ve yaşatıldığının bir kez daha ispat edildiğine vurgu yaparak, "Bu çalışmamız devam edecek. Sadece kendi varlığımızın devamı için değil, aynı zamanda ümmet için çırpınan bir millet olduk, bugün de var olacağız. Yarın da aynı duygu içerisinde olacağız." diye konuştu.

Müftü Topcan'ın yaptırdığı duanın ardından tırlar yola çıktı.

Giresun'da, Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da, Suriye'ye 8 tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:49:35. #1.15#

title