Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı
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Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı

Giresun'da Süper Lig kutlamasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye 1. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da büyük sevinç yaşanırken, kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermi evinde yatmakta olan bir kadının bacağına saplanarak yaralanmasına neden oldu.

Türkiye 1. Ligi'ni 2. sırada bitirerek 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'da büyük sevinç yaşanırken, kutlama için havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermi evinde yatmakta olan bir kadının bacağına saplanarak yaralanmasına neden oldu.

Giresunspor ligin son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu akşam Süper Lig'e çıktı. Yeşil Beyazlı taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşarken, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen Mahallesinde kutlamalar sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Giresunspor'un şampiyonluğu sonrası havaya rastgele atılan ateş sonucu yorgun mermi, evinde yatmakta olan Hanım Boz adlı kadının bacağına saplandı. Ailesi tarafından yetkililere hemen haber verilirken, yorgun merminin camdan girip Hanım Boz'un ayağına saplandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince önce Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Boz, gerekli tetkikler için Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(Fikret Bodur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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