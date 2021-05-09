Süper Lig coşkusu

GZT Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

GZT Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

Maçın bitiş düdüğüyle çok sayıda vatandaş balkonlardan ışıklarını yakıp söndürmeye başladı. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne inerek meşalelerle Süper Lig'i kutladı.

Giresun Belediyesi ise hoparlörlerden Giresunspor marşları çalarak vatandaşların sevincine ortak oldu. Belediye yine kentin yüksek noktalarından galibiyetle birlikte havai fişekler attı.

Öte yandan çok sayıda vatandaş da evlerinin çatılarından havai fişekler atarak Süper Lig'i kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak