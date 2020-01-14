Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyon

14.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:08

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde cinayet, yaralama ve enerji nakil kablosu hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Giresun Jandarma Komutanlığınca Şebinkarahisar merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda, M.G, M.A. ve E.C, Sivas'ın Suşehri ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularında, Giresun, Sivas, Çankırı, Eskişehir ve Kocaeli'de 11 enerji nakil kablosu hırsızlığı, cinayet, adam yaralama ve evden hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Şebinkarahisar Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.G ve M.A. tutuklanırken, E.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen A.C'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA