Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı
Giresun'da eski Fiskobirlik entegre tesisinin arazisinde bulunan su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
17.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:35
Giresun'da eski Fiskobirlik entegre tesisinin arazisinde bulunan su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Arazide kulenin çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kulenin beton ayakları kırılarak kulenin yıkılması sağlandı. Su kulesi bir dönem Fiskobirlik tesisinin simgesi haline gelmişti. - GİRESUN
Kaynak: İHA