Giresun'da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
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Giresun'da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da normalleşme süreci kapsamında ilk kez Cuma namazı cami avlularında, okul bahçelerinde ve halı sahalarda kılındı.

Giresun'da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:56

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da normalleşme süreci kapsamında ilk kez Cuma namazı cami avlularında, okul bahçelerinde ve halı sahalarda kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında, okul bahçelerinde ve halı sahalarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yaptılar.

Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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