Giresun'da solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu
AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Dereli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekibinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.
GİRESUN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Dereli ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekibinin çalışmaları sonucunda hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Yeşilkaya köyünde solunum sıkıntısı bulunan İ.K'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köyde UMKE ekibi, dört çeker özellikli ambulansla hastanın evine ulaştı.
Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.
AA / Gültekin Yetgin - Güncel