Giresun'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi
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Giresun'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

02.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:32
Giresun'da sokak hayvanlarını kısıtlamada polisler besledi

Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara polisler tarafından mama bırakıldı.

Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara polisler tarafından mama bırakıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğinde polis memurları ve hayvanları koruma gönüllüleri, kedi ve köpeklerin beslenmesi için bazı yerlere mama bıraktı.

Ekipler, Aksu Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesinde 12 nokta, Teyyaredüzü, Gaziler ve Güre mahallesinde de 8 yere mama bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince hayvanların beslenmesine devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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