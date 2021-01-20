Giresun'da soğuk havada barakada yaşayan yaşlı kadına jandarma yardım etti

Giresun'un Dereli ilçesinde soğuk havada ahşap barakada tek başına yaşayan yaşlı kadına jandarma ekipleri sahip çıktı.

Kurtulmuş Köyü Gökçebel Mahallesi'nde devriye görevinde olan jandarma ekipleri, 83 yaşındaki G.A'nın kar yağışının yarattığı zorluklar altında çok eski ahşap bir barakada tek başına yaşadığını tespit etti.

Ekipler yaşlı kadını karlı fındık bahçesi içerisinden köy yoluna kadar sırtında taşıyarak jandarma aracına ulaştırdı. Dereli Devlet Hastanesine götürülerek sağlık muayenesi yaptırılan G.A'nın temel ihtiyaçları da karşılandı.

G.A. daha sonra Giresun il merkezinde ikamet eden aile yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin