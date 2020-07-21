Giresun'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiye gözaltı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
21.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:34
Giresun'un Tirebolu ilçesinde silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.C, jandarma tarafından yakalandı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 9 milimetre çapında 390 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA