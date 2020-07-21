Giresun'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiye gözaltı Giresun'un Tirebolu ilçesinde silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.C, jandarma tarafından yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 9 milimetre çapında 390 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA