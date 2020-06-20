Giresun'da silah kaçakçılarına ve uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Giresun'da silah kaçakçılarına ve uyuşturucu tacirlerine operasyon

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği ayrı operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Giresun'da silah kaçakçılarına ve uyuşturucu tacirlerine operasyon
20.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:57

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği ayrı operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Giresun'un merkez ve Dereli ilçelerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sürgü kısmı bulunmayan tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet şarjör, bin 31 adet tabanca fişeği, 412 adet boş kovan, 7 adet fişek çekirdeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 17 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet atölye ve atölye içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarına göz açtırılmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda yakalanan şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada 40 gram satışa hazır halde skunk maddesi, 3,7 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu katkılı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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