Giresun'da Şiddetli Sağanak ve Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

GİRESUN (Habermetre) - Meteoroloji tahminlerine göre Giresun'da beklenen yağmur ve sağanak yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli, rakımı 800 metrenin üzerindeki yerlerde kuvvetli Kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ve ilgililerin; Sel, Su Baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KARADENİZ KIYI KESİMLERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Beklenen Hadise: Sağanak Yağış

Beklendiği Yer: Karadeniz Bölgesi'nde beklenen yağışların; Yarın (10. 11. 2021 Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in rakımı 800 metre üzerindeki yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun (10-25 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 10. 11. 2021 Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı : 09. 11. 2021 20: 00-10. 11. 2021 18: 00

Hadisenin Şiddeti : Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler : Sel - Su Baskını - Heyelan - Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler : Sellerden Korunma Yöntemleri | Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez : Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış: 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış: 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış: 76-100 kg/m²

Aşırı yağış: 100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

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