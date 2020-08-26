Giresun'da SGK prim ödeme süresi uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
26.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:51
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA