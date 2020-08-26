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Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Giresun'da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
26.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:12

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketini anımsatarak, selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

"PRİM BORÇLARINI 31 ARALIK'A KADAR UZATIYORUZ"

Yaraların sarılması amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, "Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ye 2020/Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020'ye, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz" dedi.

TAKSİTLENDİRME İMKANI DA GETİRİLDİ

Bakan Selçuk, 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanını getirildiğini de duyurdu.

Kaynak: AA

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