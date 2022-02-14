Giresun'da sevgililer gününde 15 çiftin nikahı kıyıldı - Haberler
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Giresun'da sevgililer gününde 15 çiftin nikahı kıyıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Giresun'da sevgililer gününde 15 çiftin nikahı kıyıldı

Giresun Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.

Her yerde olduğu gibi Giresun'da da dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftlerin yoğunluğu yaşandı. Aylar öncesinden bu özel günde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler randevu için başvuru yaptı. Aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla Giresun Belediyesi Nikah Memurluğuna gelen çiftlerin nikah akitleri kıyıldı.

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 15 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Giresun Belediyesi'ne başvururken belediye nikah salonu da en yoğun günlerinden birini yaşadı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü hayatlarının tarihi olarak evlilik cüzdanına yazdıran çiçeği burnunda çiftlere Belediye Nikah Memurluğu tarafından günün anısına çerçeveli fotoğrafları da anında taktim edildi. - GİRESUN

Giresun'da sevgililer gününde 15 çiftin nikahı kıyıldı

Giresun'da sevgililer gününde 15 çiftin nikahı kıyıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Giresun, Evlilik, Yerel, Haberler

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