Giresun'da selin izleri siliniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun'da selin izleri siliniyor

Giresun'da selin izleri siliniyorGİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor.

27.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:54

Giresun'da selin izleri siliniyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüp, enkaz ve molozları kaldırıyor. Kayıp olan 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozları kaldırıyor.

EKİPLER SEFERBER

Selin vurduğu Dereli ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve polis ekipleri de sokakların balçıktan arındırılması için çalışıyor. Kentte alt ve üst yapıdaki hasarların onarılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, gıda desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. 5 BAKAN BÖLGEDE

Sel afetinin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de sel bölgelerinde vatandaşları ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katılıyor.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba da neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için de ekipleri çalışma yürütüyor.

Giresun'da selin izleri siliniyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Magazin
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı 3. Sayfa
Kars'ı karasinekler bastı, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan esnaf ne yapacağını şaşırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 458,3 liradan işlem görüyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Gaziantepli ustanın üç aylık çalışmanın ardından ürettiği midye katmer, müşteriler tarafından çok beğenildi
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Bilim Kurulu Üyesi güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısının Türkiye'deki denemeleri Eylül'de başlayacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti
Lyon, Fenerbahçeli Gustavo için teklifini 8,5 milyon euroya yükseltti
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Hasta köpeği sahiplenen kadın mahkemelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Bölgede istikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Fatih Dönmez Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Deniz Akkaya Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Eylül Adana Ankara
Şu an buradasınız: Giresun'da selin izleri siliniyor - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:54:55. #1.15#
title