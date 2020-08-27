Giresun'da selin izleri siliniyor Giresun'da selin izleri siliniyorGİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor.

Giresun'da selin izleri siliniyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüp, enkaz ve molozları kaldırıyor. Kayıp olan 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor. Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozları kaldırıyor.

EKİPLER SEFERBER

Selin vurduğu Dereli ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve polis ekipleri de sokakların balçıktan arındırılması için çalışıyor. Kentte alt ve üst yapıdaki hasarların onarılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, gıda desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. 5 BAKAN BÖLGEDE

Sel afetinin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de sel bölgelerinde vatandaşları ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katılıyor.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba da neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için de ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA