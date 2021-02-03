Giresun'da selden zarar gören köy yollarının onarımı için 459 milyon lira ödenek

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte geçen yıl yaşanan selden zarar gören köy yollarının bakım ve onarımı için 459 milyon liranın üzerinde ödenek sağlandığını söyledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte geçen yıl yaşanan selden zarar gören köy yollarının bakım ve onarımı için 459 milyon liranın üzerinde ödenek sağlandığını söyledi.

Ünlü, Giresun İl Özel İdaresi araç parkına kazandırılan iş makineleri ile çöp kamyonlarının hizmete alınması törenine katıldı.

Bu araçların maliyetinin 8-9 milyon lira olduğunu ifade eden Ünlü, söz konusu kurumun ekonomik, mali ve idari yapısıyla ilgili sorunlarının çözülmeye devam edildiğini belirtti.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) belirlediği dere yataklarındaki su rejimini riske atan malzemelerin hızlı şekilde temizleneceğini, bunları belediyeler ile yöre inşaat sektörünün kullanımına sunacaklarını dile getiren Ünlü, böylelikle özel idareye gelir kaynağı da oluşturacaklarını vurguladı.

Beton fiyatlarıyla ilgili şikayetlerin bulunduğunu belirterek, bundan kendisinin de rahatsızlık duyduğunu söyleyen Ünlü, "Buradaki sıkıntının hammaddeden kaynaklı olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Cezai müeyyide de dahil her türlü tedbiri almayı planlıyoruz. Bu konuda piyasayı rahatlatmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Ünlü, selden zarar gören grup köy yollarının Karayolları, köy ve tali yollarının ise İl Özel İdaresince bakım ve onarımlarının gerçekleştirileceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Köy grup yollarımızın bakım ve onarımının tamamını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız üstlendi. İnşallah keşifleri de hazırlıyorlar. Mart ayı gibi bu konudaki ihale hazırlıklarından ümitliyim. Biz de köy ve köy içi yollarıyla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Ödeneklerimiz de geldi. Mart ayı gibi hızlı şekilde bunları, mevsim şartları ölçüsünde yaz mevsimine kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Karayollarınca 34 grup yolu için yaklaşık 270 milyon lira, yine İl Özel İdaresince yürütülecek çalışmalar için de 189 milyon liranın üzerinde ödenek sağlandığını ifade eden Ünlü, "Bu, sadece tahrip olan, selden zarar gören köy yollarımızın bakım ve onarımları için ama yapacağız. Devletimiz güçlü, imkan ve kabiliyetleri çok şükür yerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Selçuk Aslan, il genel meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de aşırı yağış sonucu sel afeti meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak