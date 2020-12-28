Giresun'da selden etkilenen bölgelerdeki iş yeri ve konut inşaatları devam ediyor
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Giresun'da selden etkilenen bölgelerdeki iş yeri ve konut inşaatları devam ediyor

28.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:35
Giresun'da selden etkilenen bölgelerdeki iş yeri ve konut inşaatları devam ediyor

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli ve Doğankent başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen bölgelerde konut ve iş yerlerinin inşasının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli ve Doğankent başta olmak üzere sel felaketinden etkilenen bölgelerde konut ve iş yerlerinin inşasının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent'in eskisinden çok daha güzel bir hale getirileceğini belirtti.

Konutların hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini vurgulayan Öztürk, "Dereli, afetten en çok etkilenen bölgelerimizin başında geliyordu. Yapılacak yeni konut ve iş yeri projeleri ile Dereli'miz eskisinden çok daha güzel olacak, tabiri caizse Dereli'miz küllerinden yeniden doğacak." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Dereli ilçe merkezinde planlanan 71 konut ve 82 dükkan içeren projenin inşaatının sürdüğünü aktararak, konutların ve iş yerlerinin 14 Haziran 2021'de bitirilmesinin planlanlandığı bilgisini verdi.

Dereli'nin Sütlüce Mahallesi'nde yer alan diğer 142 konut projesinin inşaatının ise yüzde 20 seviyesine geldiğini belirten Öztürk, inşaatın 3 Mayıs 2021'de bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Sabri Öztürk, Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi'nde 156 konut ve 70 dükkan projesinin inşaatının ise sürdüğünü ifade ederek, 24 Mayıs 2021 tarihinde inşaat çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

Bunların yanı sıra Giresun il merkezi, Dereli, Doğankent ve Tirebolu ilçelerinde selden etkilenen köylülere 250 ahırlı köy evi inşaatı projelerinin de başladığı belirten Öztürk, "Evi afetten zarar gören köylülerimizden talepte bulunan ve uygun yer gösterenlerin arazilerine, köylülerimizin ihtiyacına göre planlanan aynı zamanda modern çizgiler de taşıyan, köy evi projelerinin yapımına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Öztürk, konut projelerinin yanında Dereli ve Doğankent ilçelerinde selden zarar gören kamu binalarının yerine çok daha modern ve kullanışlı hizmet binalarının yapılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Giresun olarak çok büyük bir afet yaşadıklarını ve maalesef acı kayıpların da olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını kalbimizde taşımakla birlikte kısa sürede yaralarımızı sarmış olmanın ve eskisinden daha güzel yerleşimlere kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız afetin ilk dakikalarından bugüne kadar ilgisini ve desteğini her an yanında hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bahsettiğimiz konut ve iş yeri projelerinin hızlıca hayata geçmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, acılarımız sarılana kadar Giresun'umuza adeta kamp kuran Sayın Bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza tüm Giresunlular olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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