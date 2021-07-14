Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı
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Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı

Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış Karadoğa deresinin taşmasına neden oldu.

Giresun'un Espiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış Karadoğa deresinin taşmasına neden oldu. Sel sonrası ilçeye bağlı birçok köy ve yaylayla ulaşım kesildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan ve birçok köy yolunun ana geçiş noktası olan Ericek grup yolu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası ulaşıma kapandı. Birçok köy ve yaklaşık 50 yaylanın ulaşım güzergahı olan grup yolunun kapanmasının ardından yayla ve köylere ulaşım kapandı.

Espiye-Ericek grup ana yolunun sel sularıyla birlikte aktığını belirten Ericek Köyü muhtarı Menderes Abdioğlu, "Sabah saatlerinden bu yana yağan şiddetli yağmur sonrası Gelevera deresinin bir kolu olan Karadoğa deremiz taştı, taşkınla birlikte ana yolumuz 3-4 yerden dereye karıştı. Bu yol aynı zamanda Yağlıdere ve Güce ilçelerinin de kullandığı bir grup yolu. Birçok köyümüze ve yaklaşık 50 yaylamıza ulaşımımız şu an itibariyle kapandı. Çok şükür can kaybımız yok ancak maddi hasarımız çok büyük. Espiye Belediyesi ve Özel İdare ekiplerimiz şu anda müdahale edebildikleri yerlere müdahale ediyorlar. Alternatif yol açarak geçiş vermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Ercan Tarı/İHA)

Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı
Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı
Giresun'da sel nedeniyle birçok köy ve yaylaya ulaşım kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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