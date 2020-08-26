Giresun'da Sel Felaketi
Giresun'da meydana gelen sel felaketininde 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiyse kayıp. Yetkililer arama çalışmalarına devam ediyor.
26.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:48
Giresun'da meydana gelen sel felaketininde 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiyse kayıp. Yetkililer arama çalışmalarına devam ediyor. Giresun'da sel nedeniyle binaların ilk katları sular altında kaldı, araçlar sulara kapılıp sürüklendi ve birçok bina kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DailyMotion.com