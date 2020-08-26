Giresun'da Sel Felaketi Giresun'da meydana gelen sel felaketininde 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiyse kayıp. Yetkililer arama çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'da meydana gelen sel felaketininde 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiyse kayıp. Yetkililer arama çalışmalarına devam ediyor. Giresun'da sel nedeniyle binaların ilk katları sular altında kaldı, araçlar sulara kapılıp sürüklendi ve birçok bina kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DailyMotion.com