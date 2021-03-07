Giresun'da şehir müzesi kurulma çalışmaları
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Giresun'da şehir müzesi kurulma çalışmaları

07.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:37
Giresun'da şehir müzesi kurulma çalışmaları

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tarihi Ticaret Lisesi binasının şehir müzesi haline dönüştürülmesi için girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tarihi Ticaret Lisesi binasının şehir müzesi haline dönüştürülmesi için girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'a yeni bir değer kazandırmak amacıyla şehir müzesi kurulması için uzun zamandır mesai harcadıklarını belirtti.

Proje için en uygun yerin tarihi değer olan eski Ticaret Lisesi binası olduğunu aktaran Öztürk, "Bu okulumuz, bulunduğu yer itibariyle birinci derecede doğal. Arkeolojik sit alanı olan Giresun Kalesi, Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet veren Katolik Kilisesi, tarihi camilerimiz ve Zeytinlik semti ile organik bir bağ ve doku bütünlüğü oluşturduğu için oldukça uygun bir konumdadır." ifadesini kullandı.

Öztürk, girişimlerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bürokratik süreçleri yakından takip ederek kısa sürede sonuçlandırdıktan sonra inşallah şehrimize yeni bir müze kazandıracağız. Böylece muhteşem bir mimarlık eseri olan Ticaret Lisesi binası, okulumuzun mezunlarının ve hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerine ev sahipliği yapacak muhteşem bir müzeye dönüşecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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