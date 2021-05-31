Giresun'da "sarı dağ gülü" yeniden açtı
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Giresun'da "sarı dağ gülü" yeniden açtı

Giresun'da 'sarı dağ gülü' yeniden açtı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da, 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülü, bu yıl da yüksek rakımlı çayırlarda açmaya başladı.

Giresun'da, 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülü, bu yıl da yüksek rakımlı çayırlarda açmaya başladı.

Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexondrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen Gümüşhane'de tespit edilerek makalesi yayımlanan sarı dağ gülüne 2017 yılında yeniden rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü'nün arazi çalışmalarında tespit edilen bitki için aynı yıl "Tür Eylem Planı" ilan edildi. Sarı dağ gülü için 2018'den bu yana saha çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, yılın bu zamanlarında belirli rakımlardaki araziler taranarak sarı dağ gülünün artışı, yayılış gösterdiği alanlar gibi özellikleri belirleyerek veri haline getiriyor.

Sarı dağ gülü bu yıl yine mayıs sonlarında açarak kendini gösterdi. Olduğu bölgede 50-100 kök civarında yayılış gösteren sarı dağ gülü bir hafta ile 10 gün sonra hava şartlarına göre kayboluyor.

Koparılması yasak olan bitkinin tohumları toplanarak saklanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

AA muhabirinin DKMP Giresun Şube Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20/k bendi kapsamında sarı dağ gülünü yok etmek, koparmak ve tahrip etmenin cezası 80 bin 465 lira.

Giresun'da 'sarı dağ gülü' yeniden açtı
Giresun'da 'sarı dağ gülü' yeniden açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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