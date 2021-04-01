Giresun'da, "Şaka Değil Soykırım" konulu fotoğraf sergisi
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Giresun'da, "Şaka Değil Soykırım" konulu fotoğraf sergisi

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da, 'Şaka Değil Soykırım' konulu fotoğraf sergisi

Giresun'da, Doğu Türkistan zulmüne dikkat çekmek amacıyla "Şaka Değil Soykırım" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Giresun'da, Doğu Türkistan zulmüne dikkat çekmek amacıyla "Şaka Değil Soykırım" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Meydanında Doğu Türkistan Platformunca düzenlenen sergiye, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İHH üyesi Seymur Fettah, Çin'in, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen tüm hakları gasp etmekte olduğunu belirtti.

Fettah, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kayıtsız şartsız bir an evvel kapatılmasını ve bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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