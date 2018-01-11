Giresun'da Sahte Para Operasyonu

Giresun'da, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçesinde, 34 L 2787 plakalı otomobile yakıt alan Y.T. ve H.H.Ç'nin ödeme yaptığı 100 liranın sahte olduğundan şüphelenen akaryakıt istasyonu çalışanları, duruma polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheliler Sivas'ın Suşehri ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan üst aramalarında Y.T'den 2 bin 100 lira, H.H.Ç'den bin 800 lira ve araçta ise bin 520 lira sahte para ile İstanbul, Niğde, Sivas ve Şebinkarahisar'da harcama yapıldığına dair 14 fiş ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.