Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Haberler

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Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda Gürcistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Gürcistan vatandaşı Z.B'ye ait iki adres ile U.K'ye ait araçta yapılan aramalarda 50 litre el yapımı sahte içki, 35 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B. tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Gürcistan, Bulancak, Giresun, Güncel, Haberler

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