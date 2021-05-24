Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi
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Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderildi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından havalanarak Amasya'nın Merzifon ilçesine yola çıktı.

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından havalanarak Amasya'nın Merzifon ilçesine yola çıktı.

Tirebolu ilçesinin Bada mevki Yılgın köyü sahil kesimine 20 Mayıs tarihinde zorunlu iniş yapan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin arızası bugün giderildi.

Helikopter ve mürettabatı, saat 18.00'da Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmek için havalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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