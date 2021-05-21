Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
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Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.

Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor
Sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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