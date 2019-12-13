Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haber

Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde, deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

13.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:22
Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

'un ilçesinde, deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

İlçenin Yağlıdere sapağı mevkisindeki deniz kenarında ceset olduğunu görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, cesedin 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler