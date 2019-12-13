Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu
Giresun'un Espiye ilçesinde, deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
13.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:22
Giresun'un Espiye ilçesinde, deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
İlçenin Yağlıdere sapağı mevkisindeki deniz kenarında ceset olduğunu görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, cesedin 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA