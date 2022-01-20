GİRESUN (AA) - Giresun'da, sağlıkta şiddet önleme toplantısı gerçekleştirildi.

Espiye ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, sağlık işçi sendikalarının temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, sağlıktaki şiddet olaylarına dikkati çekti, bu eylemlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda ders müfredatının oluşmasını istediklerini kaydeden Süral, "Bunu biz halkımıza öğretemezsek, gelecek nesillere öğretemezsek, biz bu sorunun üstesinden gelemeyiz." dedi.

Toplantıda paydaşlar tarafından alınan kararların bir rapor haline getirildikten sonra kamuoyu ile paylaşılması kararı alındı.