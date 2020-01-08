Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

08.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:39
Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

'un ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.


Alınan bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu köyü Şardağ Düz mevkisinde bulunan tarım alanları ve bazı mahalleler sular altında kaldı. Bulancak Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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