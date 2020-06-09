Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı
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Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı.

09.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:55

Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

GİRESUN - Sağanak yağış Giresun-Şebinkarahisar yolunu ulaşıma kapattı. Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Giresun-Şebinkarahisar yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Giresun'da lokal olarak etkili olan sağanak ve dolu yağışı Şebinkarahisar'ın Asarcık köyü mevkiinde dere yatağının taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sel sularıyla birlikte kaya ve molozların ulaşıma kapattığı yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Giresun'da sağanak yağış karayolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA

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