Giresun'da ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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Giresun'da ruhsatsız silah ele geçirildi

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Giresun'da ruhsatsız silah ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Giresun'da ruhsatsız silah ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik kentin farklı noktalarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda el yapımı 5 tabanca, yivsiz tüfek, 6 şarjör, çok sayıda mermi, kovan ve silah yapımında kullanılan malzemelere ulaşıldı.

Olayla ilgili K.V. ve M.G. hakkında işlem yapıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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