Giresun'da puhu yavrularını satmak isteyen kişilere 26 bin lira ceza Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, iki puhu yavrusunu satmak istediği belirlenen 4 kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, iki puhu yavrusunu satmak istediği belirlenen 4 kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 2 puhu yavrusunun satılmak istendiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu kişilerle irtibata geçti.

Alıcı gibi davranan jandarma görevlileri, yavrular için şahıslarla 4 bin liraya anlaşmaya vardı.

İlçe kırsalında yapılması planlanan alışveriş sırasında jandarma, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kuşlar koruma altına alınırken, 4 kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA